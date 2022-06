Stiri pe aceeasi tema

- Presedintelui Klaus Iohannis i-a fost decernat sambata, 4 iunie, intr-o ceremonie ținuta in orașul german Hof, Premiul European Carol al IV-lea al Asociatiei Germanilor Sudeti „ca o recunoastere a meritelor sale” privind „intelegerea si cooperarea dintre popoarele si tarile Europei Centrale”, a transmis…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, primește sambata, 4 iunie, Premiul European Carol al IV-lea al Asociației Germanilor Sudeți pentru anul 2020. Ceremonia va avea loc la Hof, in Republica Federala Germania. Asociația Germanilor Sudeți a decis in anul 2020 sa acorde acest premiu Președintelui Klaus…

- Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, in plan bilateral, cei doi oficiali au subliniat interesul comun de a dezvolta in continuare parteneriatul aprofundat dintre Romania si Bulgaria, in plan politic, economic si securitar. In ceea ce priveste cooperarea economica, a fost evidentiat…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski spera ca țara va obține „in urmatoarele saptamani” statutul de stat candidat la aderarea la Uniunea Europeana. El i-a transmis, luni, ambasadorului Uniunii Europene in Ucraina, Matti Maasikas, doua dosare voluminoase care constituie, practic, cererea de aderare…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a susținut un discurs in Parlamentul Romaniei. El a prezentat și imagini ale masacrului de la Bucha, acuzand Rusia de crime de razboi. Zelenski a spus ca pe teritoriul Ucrainei se decide acum soarta Europei și a facut apel la noi sancțiuni impotriva Rusiei.…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, ii asigura pe romani ca nu vor fi afectați de intenția rușilor de a solicita plata in ruble pentru gaze, deoarece statul roman nu are contracte directe cu Gazprom. Statul roman si companiile din Romania nu au au contracte directe cu Gazprom, iar Romania sustine luarea…

- "Am avut negocieri cu presedintele roman Klaus Iohannis. L-am informat despre lupta in desfasurare impotriva agresiunii ruse, despre crimele de razboi ale Rusiei impotriva civililor", a scris Zelenski pe contul sau de Twitter."Am discutat despre un sprijin suplimentar pentru poporul ucrainean", a adaugat…

- Presedintele Klaus Iohannis a discutat, marti, cu omologul sau Volodimir Zelenski despre situatia critica din Ucraina. "Am discutat cu presedintele Zelenski despre situatia critica din Ucraina. Romania va continua sa aiba grija de fiecare cetatean al Ucrainei care ajunge in Romania", a scris seful statului,…