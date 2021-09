Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a depus marti flori si a tinut un moment de reculegere in memoria victimelor atentatelor teroriste din 11 septembrie 2001, la memorialul construit in locul Turnurilor Gemene.



Seful statului a depus trandafiri albi in dreptul numelor celor cinci cetateni americani de origine romana care au murit in urma atentatelor teroriste de la 11 septembrie 2001 - Eugen Gabriel Lazar, Corina si Alexandru Liviu Stan (sot si sotie), Joshua Poptean,

Ana Fosteris.



In 2011, la zece ani de la atentatele…