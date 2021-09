Presedintele Klaus Iohannis a primit, marti, la Palatul Cotroceni, o delegatie a Enel Group, condusa de Francesco Starace, CEO, context in care a transmis necesitatea unui efort comun al companiilor din sectorul energetic si al autoritatilor statului pentru identificarea celor mai potrivite masuri si instrumente destinate protejarii consumatorilor vulnerabili, dar si firmelor din sectorul productiv, puternic afectate de actuala crestere a preturilor in domeniu. "In cadrul intalnirii, au fost discutate principalele provocari cu care se confrunta in prezent piata energiei la nivel european, precum…