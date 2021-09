Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca vaccinarea anti-COVID-19 va trebui sa devina obligatorie pentru anumite categorii din domenii esentiale, in conditiile in care pandemia evolueaza si numarul de infectari creste, dand ca exemplu personalul medical, transmite Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia. “Nu este normal ca unii medici sa dea mesaje anti-vaccin”, a mai spus Iohannis, intr-o discutie cu jurnalistii care il insotesc la New York la Adunarea Generala a ONU. In ceea ce priveste restrictiile impuse de pandemia de COVID-19, el a aratat ca acestea vor fi diferentiate intre…