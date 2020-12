Presedintele Klaus Iohannis a invitat presedintii partidelor si formatiunilor politice reprezentate in Parlament pentru consultari in vederea desemnarii candidatului la functia de prim-ministru. "In temeiul prevederilor art. 80 alin. (2) si ale art. 103 din Constitutia Romaniei, presedintele Klaus Iohannis a invitat la Palatul Cotroceni presedintii partidelor si formatiunilor politice reprezentate in Parlamentul Romaniei, pentru consultari in vederea desemnarii candidatului pentru functia de prim-ministru", a informat Administratia Prezidentiala. Consultarile vor avea loc marti, dupa urmatorul…