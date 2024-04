Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi, la Vilnius, ca a discutat in marja Summitul celor Trei Mari si despre candidatura sa la functia de secretar general NATO. El a precizat ca aceasta decizie se ia prin consens, in urma unor negocieri diplomatice, lasand de ințeles ca procesul va mai dura.

- Experiența și ințelegerea aprofundata a specificului acestei regiuni sunt argumentele intrarii in competiție pentru funcția de Secretar General al NATO, spune președintele Klaus Iohannis, care afirma ca țarile din Flancul Estic al NATO sunt in prima linie

- Aflat la Bruxelles, cu ocazia Consiliului de primavara al UE, președintele Klaus Iohannis a vorbit și despre candidatura sa la șefia NATO și despre deosebirile dintre el și contracandidatul sau, Mark Rutte. El a spus ca abordarea sa si a contracandidatului sau la functia de Secretar General al NATO,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a sustinut joi, 21 martie 2024, la Bruxelles, Regatul Belgiei, declaratii de presa inaintea participarii la reuniunea Consiliului European.In cadrul acestora a fost intrebat si despre candidatura pentru functia de Secretar General al NATO. Mai exact, seful statului…

- Klaus Iohannis a anuntat ca vrea sa fie seful NATO: Am decis sa intru in competiție pentru funcția de secretar general al NATO Președintele Klaus Iohannis a anuntat marti intr-o declaratie de presa ca a decis sa intre in competiție pentru funcția de secretar general al NATO. Anterior, in declaratiile…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, marți, ca și-a depus candidatura pentru funcția de secretar general al NATO. „Sunt doua decenii de cant Romania este membru NATO. Valorile cardinale ale alianței, printre care statul de drept, au reparezentat busola care ne-a ghidat spre o democrație autentica.…

- In acest context, arata Administratia Prezidentiala intr-un comunicat transmis marti, seful statului a atras atentia asupra implicatiilor pe care razboiul declansat de Rusia le are asupra securitatii europene si euroatlantice si in special asupra securitatii la Marea Neagra, regiune in care efectele…

