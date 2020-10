Președintele Iohannis: Alegerile parlamentare trebuie să aibă loc! Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca alegerile parlamentare trebuie sa aiba loc, fiindca o democrație nu funcționeaza fara alegeri și ca “actul de vot nu e mai periculos decat mersul dupa paine”. ”O democratie nu functioneaza fara alegeri. Am pledat pentru organizarea alegerilor locale si am vazut cu totii ca au functionat rezonabil de bine. E clar ca daca va creste numarul de cazuri, campania se va desfasura in conditii mai speciale decat la locale, insa alegerile trebuie sa aiba loc. Nu putem continua fara un Parlament cu puteri depline”, a spus Iohannis. Șeful statului a declarat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

