MAE:Vizita sefilor misiunilor diplomatice acreditate in Romania in judetele Timis si Sibiu

24 mai 2023Comunicat de presaVizita sefilor misiunilor diplomatice acreditate in Romania in judetele Timis si Sibiu Ministerul Afacerilor Externe a organizat, in perioada 21 ndash; 23 mai 2023, o vizita de informare si documentare… [citeste mai departe]