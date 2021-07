Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbați au incercat marți sa-l injunghie pe presedintele interimar al statului Mali, colonelul Assimi Goita, in timpul unei rugaciuni in moschee, potrivit Afp, citata de Agerpres . Anunțul a fost facut de presedintia de tranzitie din Mali, care a precizat ca tentativa a esuat, iar Assimi Goita este…

- Presedintele interimar al Haiti, Claude Joseph, a declarat stare de asediu in tara ca urmare a asasinarii presedintelui Jovenel Moise, miercuri, relateaza CNN. Intr-un mesaj in fata natiunii, Joseph a spus ca nu vrea sa „arunce tara in haos” si ca a luat decizia decretarii starii de asediu la consiliul…

- Jovenel Moise, președintele statului Haiti, a fost asasinat in noaptea de marti spre miercuri, in reședința sa privata din cartierul Pelerin din Puerto Principe, de un „grup de persoane neidentificate”, a anunțat premierul Claude Joseph. Președintele haitian a fost impușcat de asasinii care au intrat…

- Anunțul teribilei morți a fost facut de premierul statului Haiti, Claude Joseph. In atac a fost ranita de glont prima doamna, Martine Moise, care primeste ingrijiri medicale, potrivit unui comunicat de presa semnat de Joseph. Prim-ministrul a condamnat „acest act barbar și inuman” și a facut apel la…

- Curtea Constitutionala din Mali l-a declarat vineri pe colonelul Assimi Goita sef al statului si presedinte al tranzitiei insarcinat cu readucerea civililor la putere, decizie ce completeaza a doua lovitura de stat condusa de militari in ultimele noua luni, transmite Reuters preluat de agerpres Decizia…

- Un judecator de instructie a fost sesizat pentru o ancheta pentru "tentativa de asasinat terorist" in Belgia, dupa fuga unui militar de extrema dreapta probabil inarmat care este de negasit de cateva zile, a declarat pentru France Presse vineri un purtator de cuvant al parchetului federal belgian.…