Autoritățile din Kazahstan anunța ca susțin „integritatea teritoriala" a Ucrainei in timp ce in zonele ocupate au loc referendumuri susținute de Rusia, potrivit CNN, scrie Mediafax.

Marea Britanie se indoieste de capacitatea Rusiei de a implementa mobilizarea partiala ordonata a 300.000 de rezervisti pentru razboiul impotriva Ucrainei, informeaza joi DPA, relateaza Agerpres.

Turcia a condamnat miercuri referendumurile de anexare "ilegitime" ale Rusiei in patru regiuni aflate sub controlul sau in Ucraina, scrie AFP preluat de agerpres.

In ciuda caștigurilor surprinzatoare ale forțelor ucrainene in razboiul impotriva Rusiei, administrația Biden anticipeaza luni de lupte intense in Ucraina, cu victorii și pierderi pentru fiecare tabara, stimuland planurile SUA pentru o campanie pe termen nelimitat, fara perspectiva unui final negociat,…

Ciuca: Acest razboi al Rusiei impotriva Ucrainei a influentat si va influenta de acum inainte viata noastra si toate marile decizii/ Acest razboi are un impact urias in plan politic, economic si social. Ne aflam intr-un nou moment de cumpana istorica

O intalnire cvadripartita intre delegațiile militare ale Turciei, Rusiei, Ucrainei și delegația ONU a avut miercuri la Istanbul. Discuțiile celor patru parți privind exportul de cereale ucrainene au durat pana seara tarziu și cele patru parți au hotarat sa se intalneasca din nou saptamana viitoare.…

Inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe si politica de securitate, Josep Borrell, a apreciat vineri ca ''nimeni nu poate fi neutru'' in fata unei agresiuni precum ''infioratorul'' razboi al Rusiei impotriva Ucrainei, transmite EFE, potrivit Agerpres.

Un atac cu rachete rusești in portul ucrainean Odesa, in sudul Ucrainei, a ucis vineri dimineața devreme cel puțin 10 persoane, a declarat un oficial regional, la o zi dupa ce Ucraina a alungat forțele rusești din avanpostul strategic din Marea Neagra, Insula Șerpilor, scrie Reuters.