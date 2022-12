Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a plecat din nou, sambata dupa-amiaza, spre Qatar alaturi de sotia sa Brigitte si de mai multe vedete ale fotbalului, intre care atacantul Christopher Nkunku, pentru a asista la finala Cupei Mondiale de fotbal cu Argentina, a anuntat Palatul Elysee, citat de AFP.

Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, vrea ca atacantul Karim Benzema si alti jucatori accidentati sa i se alature in calatoria sa in Qatar, pentru a asista la finala Cupei Mondiale de fotbal, in care Les Bleus vor infrunta duminica selectionata Argentinei, potrivit ministrului francez al Sporturilor,…

Duminica, 18 decembrie, Franța și Argentina se vor infrunta in finala Cupei Mondiale din Qatar. Numele arbitrului care va conduce partida de la centru a fost dezvaluit deja de presa sud-americana. Potrivit Globo.com, Szymon Marciniak (41 de ani) va arbitra meciul dintre Franța și Argentina.

Franța a condus inca din minutul 5 dupa golul lui Theo Hernandez și a dublat avantajul dupa golul lui Mouani.La meci a asistat si președintele francez Emmanuel Macron, fiind al doilea turneu final la care susține echipa cocoșului galic.Franța va infrunta Argentina lui Leo Messi care a invins Croația…

Presedintele francez Emmanuel Macron se va deplasa in Qatar pentru a asista la semifinala Cupei Mondiale de fotbal pe care selectionata Frantei o va disputa impotriva Marocului, miercuri 14 decembrie, pe Al Bayt Stadium din Al Khor, informeaza AFP,potrivit Agerpres.

Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, ar vrea sa vada Argentina și Maroc in finala Cupei Mondiale de Fotbal care se desfașoara in Qatar.

- Vineri, 9 decembrie, au loc primele meciuri din sferturile de finala ale Cupei Mondiale din Qatar. Croația (vicecampioana en-titre) va da piept cu Brazilia (de cinci ori campioana a lumii, un record), in timp ce Olanda (finalista in 2010) se va duela cu Argentina (caștigatoare in 1978 și 1986).