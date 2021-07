Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Federației Romane de Rugby, Alin Petrache, și vicepreședintele Federației Romane de Rugby, Anton Pisaroglu, au inspectat starea stadionului „Arcul de Triumf”, pentru a se asigura ca meciul de maine cu Argentina se va desfașura in cele mai bune condiții. „Am mers in vizita de lucru…

- Federatia Scotiana de Rugby a anuntat, joi, anularea meciului test cu selectionata Romaniei, care era programat in 10 iulie, pe Stadionul Arcul de Triumf, București. Anularea vine ca urmare a faptului ca mai multi componenti ai lotului Scotiei au fost testati pozitiv cu coronavirus. Toti jucatorii si…

- Stadionul „Arcul de Triumf” va fi inaugurat oficial pe 3 iulie, cu meciul-test de rugby Romania - Argentina. Partida va incepe la ora 21:00 și va fi transmisa de TVR 1. Romania și Argentina se intalnesc la București dupa 29 de ani. Ultimul meci disputat in Capitala: 1992, cand sud-americanii s-au impus…

- Un nor urias, asemanator unui val, s-a format, seara trecuta pe cerul din Buzau. Fenomenul meteo nu a provocat furtuni. Zeci de imagini cu norul amenințator au fost postate pe rețelele de socializare de localnici, care și-au facut griji in privința fenomenului meteo. Din fericire, norul uriaș nu a adus…

- Romania l-a declarat luni persona non grata pe Alexey Grishaev, adjunctul atasatului militar rus la Bucuresti. Joi, au aparut imagini cu cetațeanul rus expulzat din Romania pentru acuzații de spionaj militar. Alexey Grishaev, fost adjunct al atașatului militar al ambasadei Rusiei la București, apare…

- Romania va face parte din a patra urna valorica, alaturi de Franta, Australia si Arabia Saudita, la tragerea la sorti a grupelor turneului olimpic masculin de fotbal, care va avea loc miercuri la Zurich. Din prima urna valorica fac parte Brazilia, campioana olimpica en-titre, Argentina, campioana olimpica…

- Romania’s National Bank (BNR) said on Friday it takes note of the public’s growing interest in virtual currencies and draws attention that these cryptocurrencies continue to be speculative assets, very volatile and extremely risky, with a high potential to cause financial losses for investors, according…

- Romanii se vor putea testa direct in farmacii intr-o saptamana. Secretar de stat in Ministerul Sanatații, Andreea Moldovan a declarat ca este posibil ca Romania sa urmeze exemplul Marii Britanii care, intr-un program extins de testare ofera cetațenilor doua teste gratuite pe saptamana. „Nu este deloc…