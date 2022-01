Stiri pe aceeasi tema

- Apple a devenit luni prima companie care reușește sa depașeasca pragul de 3.000 de miliarde dolari capitalizare de piața, dupa ce acțiunile companiei au atins valoarea de 182,65 dolari. Apple a depașit valoarea de 1.000 de miliarde în 2018, doi ani mai târziu a trecut de 2.000 de miliarde,…

- Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, doneaza 100 de milioane de dolari Fundației Obama, în onoarea congresmanului John Lewis, un erou al miscarii drepturilor civile din anii 1960, care a murit anul trecut, transmite Reuters citata de News.ro.În schimbul donației, Bezos a cerut ca plaza…

- Musk detine in continuare peste 166 de milioane de actiuni Tesla. Acesta a vandut peste 3,5 milioane de actiuni ale Tesla, in valoare de 3,88 de miliarde de dolari, intr-o serie de tranzactii efectuate marti si miercuri. Actiunile Tesla au urcat joi cu pana la 3%, la 1.096,13 dolari pe unitate, dar…

- Averea lui Elon Musk se ridica acum la 323 de miliarde de dolari, potrivit clasamentului miliardarilor realizat de Bloomberg, dupa ce prețul acțiunilor Tesla a scazut cu 16% in doua zile, relateaza Business Insider, ciat de HotNews.ro.In urma acestei scaderi masive a prețului acțiunilor Tesla, Elon…

- Actorul american Tom Hanks a refuzat oferta lui Jeff Bezos de a zbura in spațiu, informeaza The Independent . „Este adevarat ca Jeff Bezos te-a intrebat daca vrei sa mergi in spațiu inaintea lui William Shatner”, l-a intrebat pe Tom Hanks gazda emisiunii „Jimmy Kimmel Live!”. „Pai, da, cu condiția…

- Elon Musk i-a raspuns directorul Programului Alimentar Mondial, David Beasley, care a declarat intr-un interviu acordat CNN in luna octombrie, ca un grup mic de indivizi ultrabogați ar putea ajuta la rezolvarea foametei globale cu doar o fracție din averea lor neta, potrivit CNN. Miliardarii trebuie…

- Antonio Gracias, un fost membru al consiliului de administratie al Tesla, al carui mandat a expirat in aceasta luna, a anuntat in aceeasi zi intentia de a vinde actiuni ale companiei de 610 milioane de dolari. Tesla a devenit luni a cincea companie a carei evaluare a atins pragul de 1.000 de miliarde…

- Directorul Programului alimentar al ONU le-a cerut miliardarilor Elon Musk și Jeff Bezos sa își doneze 0,36% din averile nete pentru a ajuta la salvarea a 42 de milioane de persoane din întreaga lume de înfometare, relateaza Business Insider.„Guvernele au ramas fara bani.…