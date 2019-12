Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta estona si-a cerut scuze dupa ce ministrul de interne al tarii a descris-o pe sefa guvernului finlandez drept "o vanzatoare", relateaza marti BBC, in pagina electronica. Presedinta Estoniei, Kersti Kaljulaid, s-a declarat "jenata" de comentariile ministrului de interne Mart Helme, in varsta…

- Ludovic Orban a anunțat, vineri, ca Executivul nu va accepta cererea Primariei Capitalei prin care solicita 677 de milioane de lei din fondul de rezerva, avand in vedere ca municipalitatea a primit deja 100 de milioane de lei. Premierul a precizat ca este o „neobrazare” ceea ce vrea Gabriela Firea.Citește…

- Premierul ceh Andrej Babis a respins propunerile Germaniei privind reforma sistemului european de azil inca de dinainte ca ele sa fie prezentate formal, relateaza agentia DPA.''Nu voi mai vorbi deloc despre migratie. Am respins clar aceasta dezbatere in 2018 si nu vom abandona aceasta atitudine.…

- Premierul Ludovic Orban anunta ca toti prefectii si subprefectii PSD vor fi schimbati din functii. "Am stabilit cu Ministrul de Interne. Daca e necesar, convocam sedinta de Guvern. Astia se imbolnavesc ca sa nu poti sa-i demiti. In perioada in care sunt in concediu medical in cazul in care ii demiti,…

- Marcel Vela, noul ministru de Interne, a explicat, la cererea presei, ce il recomanda pentru a ocupa funcția in care a fost numit ca parte a guvernului PNL.Citește și: Anunț de ULTIM MOMENT de la ANM - Cat va dura primavara din plina toamna "Ma recomanda faptul ca am fost prefect, ca…

- Cițu a primit aviz negativ la Comisie Senatorul Florin Cițu, propus ministru al Finanțelor in guvernul Ludovic Orban, a primit marți, in Parlament, dupa o audiere tensionata in comisiile de specialitate, un aviz negativ. Fiecare candidat pentru functia de ministru, inscris in lista Guvernului, trebuie…