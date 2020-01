Stiri pe aceeasi tema

- Kievul a deschis miercuri o ancheta penala, dupa ce un tren de pasageri a intrat din Rusia in Crimeea pe un pod recent construit, acuzand faptul ca trenul a introdus in mod ilegal persoane in Ucraina, relateaza The Associated Press.

- Vladimir Putin a inaugurat podul feroviar care leaga peninsula Crimeea de Federația Rusa. Construcția a fost aspru criticata de comunitatea internaționala, care nu recunoaște anexarea Crimeei de catre Rusia, scrie digi24.ro.

- Liderii Uniunii Europene au prelungit, joi, cu sase luni sanctiunile economice impuse Rusiei in 2014, dupa anexarea Crimeii, a anuntat presedintia Consiliului European. Aceasta decizie, luata in cadrul unui summit european la Bruxelles, survine la cateva zile dupa summit-ul in format Normandia…

- Tentativele Alianței Atlanticului de Nord de a exercita presiuni asupra Moscovei in regiunea Marii Negre provoaca reacții de raspuns firești, considera observatorul militar Aleksandr Hrolenko.

- Compania hi-tech Apple, dotata cu dispozitive iconice cu sigla unui mar muscat, cu sediul in Cupertino, in statul american California, a provocat un urias scandal diplomatic cu ultima sa actualizare de harta. Apple a recunoscut oficial anexarea ilegala a peninsulei Crimeea si arata acum aceasta regiune…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, l-a convocat in regim de urgența pe ambasadorul Rusiei la București, Valeri Kuzmin, in urma declarațiilor fara precedent facute la adresa Majestații Sale Margareta, au declarat surse diplomatice pentru Libertatea. Ambasada Rusiei a jignit-o pe Custodele Coroanei…

- Rusia celebreaza in aceasta toamna o suta de ani de la nasterea lui Mihail Kalasnikov, un simplu soldat sovietic care visa sa devina poet, proiectantul celebrei pusti de asalt care ii poarta numele, cea mai cunoscuta arma din lume, inzestrata cu calitati inegalabile: indestructibila, usoara si simplu…

- Anuntata la inceputul lunii octombrie de presedintele Donald Trump, numirea diplomatului, actualul numar doi in Departamentul de Stat, trebuie sa fie confirmata de catre Senat. In fata senatorilor care l-au audiat miercuri, Sullivan a apreciat ca relatiile americano-ruse 'sunt la cel mai scazut nivel…