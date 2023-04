Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat ca nu il va primi pe ambasadorul american la Ankara, Jeffrey Flake, care s-a intalnit cu liderul opozitiei turce cu doar cateva saptamani inaintea alegerilor prezidentiale, transmite luni dpa, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- Rusia isi va consolida capacitatea militara in regiunile sale vestica si nord-vestica drept raspuns la aderarea Finlandei la NATO, asteptata pentru marti, 3 aprilie, a declarat luni ministrul de externe adjunct rus Aleksandr Grusko, citat de agentia de presa RIA Novosti, transmite Reuters . Reactia…

- Nemulțumirile legate de criticile lansate de Stockholm la adresa politicilor premierului ungar Viktor Orban sunt motivul pentru care Budapesta nu a ratificat inca aderarea Suediei la NATO, a afirmat miercuri, 29 martie, purtatorul de cuvant al guvernului Ungariei, Zoltan Kovacs, citat de Reuters . „In…

- Candidatul unic al opoziției din Turcia, Kemal Kilicdaroglu, dat pentru prima oara invingator in fața președintelui Recep Tayyip Erdogan, in doua sondaje pentru scrutinul prezidențial din 14 mai. Sondajul realizat de ORC in perioada 4 – 6 martie da intenții de vot de 56,8% pentru Kilicdaroglu și 43,2%…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a facut apel la o "pace echitabila" in Ucraina intr-o conversatie telefonica cu omologul sau rus Vladimir Putin, a anuntat vineri presedintia turca, potrivit AFP. "Presedintele Erdogan a subliniat necesitatea de a se ajunge la o pace echitabila pentru a evita noi…

- Turcia a denuntat joi un montaj video realizat de un grup apropiat de Partidul Muncitorilor din Kurdistan in Suedia, in care presedintele turc Recep Tayyip Erdogan apare spanzurat si este numit "dictator", relateaza AFP.

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a discutat despre proiectul nodului de gaze intr-o conversație telefonica cu liderul rus Vladimir Putin. Despre aceasta informeaza agenția Anadolu. In timpul discuțiilor, Erdogan l-a asigurat pe Putin ca Ankara a consolidat și continua sa consolideze infrastructura…