- In fiecare toamna, an de an, sindicaliștii de la calea ferata amenința conducerea Ministerului Transporturilor, indiferent de cine este la guvernare, cu proteste și greve daca nu se incheie un nou contract colectiv, vezi Doamne, favorabil ceferistului de rand. In realitate, liderii sindicali de la calea…

- Deputatii PNL si USRPLUS s-au inteles, in comisia de buget-finante a Camerei Deputatilor, si au votat ca atat functionarii ministerului Energiei, cat si cei ai Autoritatii de Audit, din cadrul Curtii de Conturi, sa primeasca un spor de 50- pentru ca interactioneaza cu PNRR. Amendamentul prin care si…

- In cadrul summitului desfașurat la Kiev privind lansarea Platformei Crimeea, Maia Sandu a mai avut și alte intrevederi de talie inalta. Printre acestea se numara și intrevederea cu vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, cu care Maia Sandu a avut o discuție privind acordarea…

- O delegație a Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), condusa de președintele instituției, Marian Lupu, efectueaza o vizita de lucru in orașul Kiev, Ucraina, in perioada 19-21 august curent, la invitația conducerii Curții de Conturi a Ucrainei. Cele doua instituții urmeaza sa semneze un nou Acord…

- Performanta CFR Marfa a fost influentata nefavorabil si de actiunea/inactiunea autoritatii publice tutelare, precum si a administratorului infrastructurii, releva un raport de audit al Curtii de Conturi, potrivit caruia starea infrastructurii reprezinta principalul factor defavorizant al transportului…

- Veo Worldwide Services are 800 de angajati in 6 tari, in Iasi regasindu-se unul dintre centrele cele mai puternice de achizitii ale grupului. In Iasi au fost cumparate produse de lichidare in valoare de 165 milioane de euro. Pandemia a adus schimbari majore si in randul companiilor care furnizeaza servicii…

- Germania a obtinut sprijinul altor patru state membre ale UE in opozitia sa fata de clasificarea energiei nucleare drept energie ''verde'' si sustenabila in taxonomia Uniunii Europene, releva o scrisoare a Comisiei Europene consultata vineri de Reuters.

- Uniunea Europeana a semnat marti cu Agentia Spatiala Europeana (ESA) o conventie cadru de parteneriat financiar (FFPA) care garanteaza o investitie de aproape 9 miliarde de euro pentru perioada 2021-2027, informeaza AFP. Aceasta conventie defineste rolurile atribuite Comisiei Europene,…