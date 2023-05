Stiri pe aceeasi tema

- Vitalitatea economica demonstrata de China in ultimele decenii este impresionanta, iar guvernul de la Chișinau spera sa aprofundeze cooperarea economica și comerciala cu China și așteapta vizitele mai multor turiști chinezi Despre acest lucru a declarat viceprim-ministrul Republicii Moldova, ministrul…

- Misiunea civila creata din experții Uniunii Europene va oferi consultanța și expertiza reprezentanților instituțiilor guvernamentale de la Chișinau pentru a face fața atacurilor hibride ale Federației Ruse. O spune ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene al Republicii Moldova, Nicu Popescu.…

- Republica Moldova și Israelul iși consolideaza cooperarea, atat pe plan politic, cat și social. Despre aceasta a anunțat ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene (MAEIE) a Republicii Moldova, Nicu Popescu.

- Exportul produselor moldovenești in Romania au depașit suma record de un miliard de euro. O spune ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vladimir Bolea. Ministrul spune ca autoritațile celor doua state identifica noi modalitați ca producatorii Republicii Moldova sa-și poata vinde produsele…

- Președintele Saeima Republicii Letonia, Edvards Smiltens, se va afla, in perioada 21 – 23 martie, intr-o vizita oficiala in Republica Moldova. Oficialul leton va avea intrevederi cu conducerea țarii - președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, președintele Parlamentului, Igor Grosu, și cu prim-ministrul…

- La aceasta etapa nu exista riscuri militare la adresa Republicii Moldova. Principalele riscuri care planeaza asupra stabilitații țarii sint cele de ordin hibrid. O spune ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Nicu Popescu. Potrivit oficialului, in prezent, Republica Moldova se confrunta…

- Urmatoarele etape in relațiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeana vor fi determinate de doua lucruri - de capacitatea noastra de reformare dar și de voința politica, discuțiile și dinamica din interiorul UE, transmite radiomoldova. Declarația a fost facuta in aceasta seara de ministrul Afacerilor…

- Nicu Popescu, cel care a deținut funcția de ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene al Republicii Moldova in Guvernul Gavrilița, va avea aceeași funcție și in actualul guvern condus de Dorin Recean. In 1998 – 2002, a fost licențiat in Științe Politice și Relații Internaționale, Universitatea…