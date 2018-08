Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza precipitatiilor abundente care au afectat suprafata carosabila, se mentin in continuare cu circulatia oprita sau ingreunata urmatoarele tronsoane de drumuri nationale: Drumuri nationale cu circulatia oprita: - DN…

- Campionatul National de Drift pe TransRarau. Etapa va avea loc in week-end, la Pojorata. Cea de-a patra etapa din Campionatul National de Drift va avea loc in weekend pe una dintre cele mai spectaculoase sosele din Romania, TransRarau, acolo unde si-au anuntat prezenta piloti din trei tari. Confruntarea…

- Centrului Infotrafic al Politiei Romane anunta ca, in urma precipitatiilor abundente din ultima perioada care au dus la scurgerea aluviunilor si la acumulari de apa pe carosabil, raman inchise DN11B Targu Secuiesc - Cozmeni, in zona localitatii Catrusa din judetul Covasna, DN2H, in localitatea Milisauti,…

- Circulatia rutiera este inchisa in continuare, marti dimineata, pe trei drumuri nationale din Covasna, Suceava si Vrancea, iar pe alte doua artere nationale traficul este ingreunat, in urma inundatiilor (news.ro).Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, in urma precipitatiilor abundente…

- Traficul rutier este inchis, duminica, la o saptamana de la inundații, pe trei drumuri nationale din judetele Covasna, Suceava si Vrancea. Circulația se desfașoara cu dificultate pe un drum național din Vaslui. Potrivit Centrului Infotrafic, in urma precipitatiilor abundente din ultima perioada care…

- Circulatie rutiera intrerupta pe 12 drumuri din tara Foto: Adriana Tudose / RRA Circulatia rutiera ramâne întreupta pe 12 drumuri din tara, din cauza inundatiilor din ultimele zile. Care sunt acestea, aflam de la subcomisarul Adrian Creanga, de la Centrul Infotrafic.…

- Trenurile care traverseaza zona Roman , dinspre Bacau sau dinspre Suceava, sunt tractate de o locomotiva Diesel dupa ce alimentarea cu energie electrica a liniei ferate a fost intrerupta din cauza unui copac prabusit in urma ploilor abundente.

- Proprietarii de animale sunt avertizati ca au obligatia de a respecta masurile pentru a asigura protectia si bunastarea animalelor si de a evita aparitia stresului termic asociat perioadei de vara, adesea cu temperaturi caniculare. Fermierii si ceilalti proprietari de animale trebuie sa aiba in vedere…