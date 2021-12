Stiri pe aceeasi tema

- Drumul expres care ocolește orașul Giurgiu și ajunge direct la podul Giurgiu-Ruse a fost deschis circulației. Noua porțiune de drum are o lungime totala de 5.72 de kilometri, iar construcția acesteia a fost completata inainte de termen. Noul drum are o configurație de cate doua benzi pe sens, iar șoseaua…

- Presedintele PNL, Florin Citu, a declarat, luni seara, ca alocarea a mai putin de 7% din PIB pentru investitii in bugetul pentru anul viitor reprezinta un compromis, afirmand ca “vom vedea daca PNL va accepta sa mearga si cu acest compromis mai departe in aceasta coalitie”. “Este un compromis. Vom vedea…

- Catalin Drula, fostul ministru al Transporturilor anunta printr o postare pe pagina de Facebook ca luni, 20 decembrie, s a deschis drumul de legatura de la Giurgiu, o conexiune rutiera "civilizata" ce se intinde pe 5,7km si leaga DN5 Bucuresti Giurgiu de podul peste Dunare, respectiv, punctul de trecere…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat ca va bugeta realizarea unei legaturi intre Drumul de Centura al municipiului Galati si drumul expres Galati-Braila, astfel incat sa fie asigurat accesul rutier dinspre Galati, spre podul peste Dunare.

- Potrivit fostului primar al stațiunii Singeorz-Bai, Traian Ogagau daca orașul nu primește o suma consistenta in viitorul apropiat va intra in faliment. Cu investiții de 40 de milioane de euro, administrația locala nu-și permite cofinanțarile și cheltuielile neeligibile de peste un milion de euro. Președintele…

- Conform anuntului fostului ministru, au fost demarate lucrarile la drumul expres ce leaga Braila de Galati. Deocamdata, se decoperteaza stratul vegetal, iar in urmatoarele zile se va continua cu stabilizarea terenului si cu fundatiile forate ale viitorului pod de 1,8 km peste Siret si complexul feroviar…

- „Sunt cateva elemente care trebuie discutate. E vorba de sustenabilitatea acestei plafonari. Daca are loc pe timp de trei luni e insuficient pentru Romania. Proporția pentru o familie din Romania e mult mai mare ca in alte țari din UE. In momentul in care intr-o țara o familie cheltuia 10% din venit…