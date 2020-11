Stiri pe aceeasi tema

- La mai bine de doua saptamâni de la anuntarea înfrângerii sale în alegerile prezidentiale din SUA, Donald Trump a dat unda verde luni seara deschiderii procesului de tranzitie spre o administratie Biden, relateaza AFP si Reuters, citate de Agerpres. Echipa democratului…

- Statul american Georgia a revenit asupra comunicatului de presa privind certificarea oficiala a victoriei lui Joe Biden in scrutinul prezidential, transmite Reuters. Presa locala preluata de Reuters a anuntat vineri ca rezultatul renumararii voturilor a fost confirmat oficial, iar cei 16 electori in…

- Renumararea buletinelor de vot in statul Georgia a confirmat victoria lui Joe Biden in alegerile prezidențiale din Statele Unite ale Americii, informeaza BBC.In acest stat, democratul a obținut 12.284 de voturi in plus fața de Donald Trump.Presedintele ales al SUA a denuntat "iresponsabilitatea incredibila"…

- Președintele brazilian Jair Bolsonaro a suferit o înfrângere usturatoare duminica dupa ce candidații susținuți de acesta la alegerile locale au obținut scoruri dezastruoase, scrie The Guardian.Alegerile locale de duminica au reprezentat prima oportunitate a președintelui brazilian…

- China l-a felicitat vineri pe președintele ales al SUA, Joe Biden, pentru victoria sa impotriva lui Donald Trump, la mai bine de o saptamana de la votul prezidențial. „Respectam alegerea poporului american”, au transmis oficialii de la Beijing, potrivit Associated Press. „Respectam alegerea poporului…

- Președintele SUA, Donald Trump, care înca nu a recunoscut victoria rivalului sau Joe Biden, a declarat vineri ca are în vedere participarea la mitingul organizat de susținatorii sai sâmbata la Washington pentru a-i arata sprijinul, potrivit AFP."Este încurajator sa vad…

- China s-a alaturat tarilor ai caror lideri l-au felicitat pe presedintele ales al Statelor Unite, Joe Biden, pentru victoria la alegeri. Purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe a afirmat ca Beijingul respecta alegerea poporului american. Deocamdata presedintele chinez, Xi Jinping nu l-a…

- Suspansul alegerilor care a facut o lume intreaga sa-și indrepte atenția asupra SUA continua și vineri, deși Joe Biden se apropie in statele cheie de magicul 270 de voturi in colegiile electorale, cifra care ii va asigura președinția. Intre timp, Donald Trump a susținut prima sa conferința de presa…