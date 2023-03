Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Chinei Xi Jinping si omologul sau belarus Aleksandr Lukasenko au cerut un acord de pace pentru Ucraina „cat mai curand posibil”, in cadrul convorbirilor purtate, miercuri, la Beijing, informeaza agentia de presa belarusa Belta, citata de Reuters. Cei doi lideri au adoptat o declaratie comuna…

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, va efectua o vizita oficiala in China intre 28 februarie si 2 martie, a anuntat sambata Ministerul de Externe de la Beijing, potrivit AFP si Reuters, potrivit Agerpres. ‘La invitatia presedintelui chinez Xi Jinping, presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko,…

- Fosta republica sovietica Belarus isi va extinde legislatia penala pentru a permite aplicarea pedepsei cu moartea pentru functionarii publici si personalul militar pentru „inalta tradare”, informeaza marti dpa. Parlamentul de la Minsk a votat in lectura finala un proiect de lege in acest sens, a anuntat…

- Belarusul a afirmat marti ca exista o grupare semnificativa de trupe ucrainene masate in apropierea granitei sale, avertizand ca aceasta constituie o amenintare pentru securitatea sa, transmite Reuters. ‘In prezent, o grupare semnificativa a armatei ucrainene este concentrata in imediata vecinatate…

- Liderul belarus Aleksandr Lukasenko, comentand vizita planificata a presedintelui american Joe Biden in Polonia, l-a invitat pe seful Casei Albe la Minsk pentru a discuta despre "incheierea razboiului" in Ucraina si a asigurat ca, in acest caz, si seful statului rus Vladimir Putin "va veni" in capitala…

- Opozantul belarus Andrei Dmitriev, cunoscut pentru candidatura sa impotriva presedintelui Aleksandr Lukasenko in 2020, a fost arestat saptamana aceasta, iar anchetatorii au anuntat vineri ca este suspectat de „extremism”, transmite Reuters, citata de Agerpres. Agentia nu a reusit sa il contacteze pe…