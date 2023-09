Stiri pe aceeasi tema

- La invitația prof. dr. inginer Liviu Anton, Director General Casa Auto Timișoara, Președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, doamna Florica Chirita, a participat la inaugurarea noului showroom Mercedes-Benz MAR20x, eveniment organizat la implinirea a 26 de ani de performanța pe…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș in calitate de beneficiar al Proiectului „Digitalizam Vestul”, va incepe sesiunile de evaluare a competențelor profesionale in domeniul alfabetizarii digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor, obținute pe alte cai decat cele formale, respectiv…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș și Camera de Comerț și Industrie a statului Qatar, sub egida Ambasadei Statului Qatar in Romania, invita firmele timișene la un forum de afaceri virtual, sub genericul „ Romania-Qatar: Investiții și oportunitați de afaceri”, care se va desfașura in 25…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș in calitate de beneficiar al Proiectului “Digitalizam Vestul”, cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, anunța lansarea unei noi serii a cursului gratuit de COMPETENȚE DIGITALE (nivel de baza) care se va desfașura in perioada septembrie-octombrie…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in calitate de beneficiar al Proiectului “Digitalizam Vestul”, lanseaza o noua serie a cursului gratuit de competențe digitale – nivel de baza, care se va desfașura in perioada septembrie-octombrie. Cursul vizeaza dobandirea, intr-o maniera concentrata…

- Camera de Comert, Industrie și Agricultura Timis prin Direcția Instruire, Formare și Perfecționare Profesionala demareaza in lunile septembrie-decembrie 2023 noi serii de cursuri autorizate. Persoanele care se inscriu la aceste cursuri in perioada 15.07 – 15.08.2023 vor beneficia de o reducere de 10%.…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timis organizeaza in lunile septembrie-decembrie noi serii de cursuri autorizate, iar persoanele care se inscriu la aceste cursuri in perioada 15 iulie-15 august vor beneficia de o reducere de 10%. Vor fi organizate urmatoarele cursuri: Competențe antreprenoriale,…

- Excelența Sa domnul Osama Yousef A.A. Alqaradawi, ambasadorul statului Qatar in Romania, a efectuat in cursul saptamanii trecute o vizita la Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, unde a fost primit de președintele acesteia, Florica Chirița, și de membri ai colegiului de conducere. Principalul…