Stiri pe aceeasi tema

- Mexicul va vinde avionul sau prezidential Tadjikistanului pentru 92 de milioane de dolari, a anuntat presedintele Andres Manuel Lopez Obrador care se mandreste cu respectarea unei vechi promisiuni electorale in favoarea austeritatii bugetare, noteaza AFP.

- Mexicul va vinde avionul sau prezidential Tadjikistanului pentru 92 de milioane de dolari, a anuntat presedintele Andres Manuel Lopez Obrador care se mandreste cu respectarea unei vechi promisiuni electorale in favoarea austeritatii bugetare, noteaza AFP, citat de Agerpres."Nu l-am folosit niciodata,…

- Mexicul va vinde avionul sau prezidential Tadjikistanului pentru 92 de milioane de dolari, a anuntat presedintele Andres Manuel Lopez Obrador care se mandreste cu respectarea unei vechi promisiuni electorale in favoarea austeritatii bugetare, noteaza AFP.

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a decis sa-l execute silit pe Giovanni Becali, ca urmare a sentinței din „Dosarul Transferurilor”. Cei 8 inculpați au fost acuzati ca, prin tranzactii ilegale la 12 transferuri de fotbalisti vanduti in perioada 1999-2005, ei au produs statului un prejudiciu…

- Doi cetateni romani au fost arestati in SUA si acuzati de spalare a 1,4 milioane de dolari din venituri din furturi de bijuterii si frauda Covid. Mai multe vehicule de lux, monede de aur si numerar au fost confiscate in Romania. Potrivit unui comunicat al Ambasadei SUA in Romania, Eduard Ghiocel si…

- Peste 130 de deputati au semnat o petitie in favoarea crearii unui impozit asupra averii celor foarte bogati la scara internationala, pentru a participa "la tranzitia ecologica si sociala", relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Unii dintre cei mai puternici lobbyiști de la Washington se ofera sa ajute Ucraina pe gratis, dar, in același timp, primesc milioane de dolari de la producatorii de arme contractați de Pentagon, care au de caștigat de pe urma razboiului cu Rusia, relateaza The Guardian.

- Cantarețul canadian Justin Bieber a vandut drepturile asupra catalogului sau muzical catre Hipgnosis pentru 200 de milioane de dolari, fiind cel mai recent dintr-o lunga serie de artiști, precum Bob Dylan și Bruce Springsteen, care au renunțat la repertoriul lor profitabil pentru bani, potrivit AFP.