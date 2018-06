Stiri pe aceeasi tema

- Cu putine ore inaintea intalnirii dintre președintele Emmanuel Macron și prim-ministrul Giuseppe Conte, masurile luate de autoritatile de Palatul Elysee pentru combaterea imigrației ilegale a aruncat o noua umbra asupra Franței, care cu trei zile in urma ii facea morala lui Matteo Salvini din cauza…

- Silvio Berlusconi a anuntat joi ca partidul sau, Forza Italia, va vota impotriva guvernului condus de Giuseppe Conte intr-un vot de incredere așteptat saptamana viitoare, in parlament, potrivit Il Giornale, citat de Rador.

- Partidul Liberal Ungar si organizatia sa de tineret, Asociatia Tinerilor Liberali (LIFT) au inceput, miercuri, in fata Parlamentului din Budapesta, un protest de 24 de ore. Protestatarii solicita arborarea din nou pe cladirea Parlamentului a drapelului Uniunii Europene, potrivit MTI si Rador.

- Orban a declarat ca Budapesta nu va aproba noul buget daca nu este multumit de modul in care sunt distribuite fondurile. Versiunea finala a bugetului trebuie aprobata in unanimitate de toate statele membre UE. "Va fi un proces lung de dezabeteri si negocieri. Ungurii nu trebuie sa se ingrijoreze. Cata…

- Premierul Ungariei Viktor Orban este gata sa discute despre propunerea, prezentata miercuri, la Bruxelles cu privire la accesarea fondurilor Uniunii Europene. Aceasta afirmatie a fost rostita joi, la Budapesta, de premierul ungar, ca raspuns la intrebarea ziaristilor adresata domniei sale in momentul…

- Camera Lorzilor din Marea Britanie a adoptat luni un amendament la proiectul de lege privind Brexit-ul ce da parlamentului puterea de a impiedica guvernul sa paraseasca Uniunea Europeana in absenta unui acord cu Bruxellesul, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Propunerea a fost adoptată cu 335…

- Ce deputați au lipsit nemotivat la ședințele Parlamentului. Deputatii Nicolae Banicioiu, Victor Ponta, Venera Popescu si Robert Turcescu se afla pe lista celor care au lipsit de la lucarile parlamentare din lunile ianuarie si februarie 2018, conform situatiei intocmite de secretarul Camerei Deputatilor,…

- Viktor Orban, prim-ministrul nationalist de dreapta, este favorit pentru un al treilea mandat in alegerile parlamentare de duminica, dupa ce a inregistrat doua victorii rasunatoare in 2010 si 2014. Votantii maghiari vor alege 199 de membri in Parlament, intr-o singura runda de alegeri, potrivit NEWS.RO.Citeste…