Presedintele bulgar Rumen Radev a admonestat miercuri guvernul pentru criticile indreptate impotriva lui, subliniind ca "unii politicieni duc un razboi impotriva statalitatii bulgare", relateaza BTA. Seful statului bulgar a facut aceste remarci intrebat de un reporter despre tensiunile dintre institutiile statului, in cadrul unei conferinte care a marcat a 20-a aniversare a portalului de stiri dir.bg. Partidul de guvernamant din Bulgaria, formatiunea conservatoare GERB, si mai ales vicepresedintele acestuia, Tvetan Tvetanov, l-au acuzat in mod repetat pe Rumen Radev ca incearca sa puna sub semnul…