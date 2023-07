Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina ar beneficia din furnizarea de catre SUA de rachete tactice cu raza lunga de actiune, ATACM, a afirmat miercuri generalul Randy George, nominalizat de presedintele SUA Joe Biden pentru functia de sef de stat major al armatei, relateaza Reuters, preluata de Agerpres.

- Potrivit unui general american citat de Sky News, Ucraina ar putea beneficia de rachete cu raza lunga de acțiune ATACM furnizate de SUA. Kievul a cautat de mult timp sistemele de rachete tactice ale armatei americane, susținand ca acestea ar sprijini atacarea forțelor rusești amplasate in spatele liniilor…

- Razboi in Ucraina, ziua 505. Joe Biden și Volodimir Zelenski au discutat despre aranjamentele bilaterale de securitate pentru Ucraina. Potrivit unui general american, Kievul ar putea primi de la SUA rachete cu raza lunga de acțiune ATACM.

- Razboi in Ucraina, ziua 481. Bombardamentele ucrainene asupra regiunii Kursk din vestul Rusiei au ranit doua persoane și au avariat cladiri, inclusiv o fabrica de zahar, a declarat duminica guvernatorul regional Roman Starovoyt.

- Armata rusa a sustinut joi ca a distrus depozite ucrainene de arme si munitii in atacul sau cu rachete desfasurat miercuri noaptea, in timp ce Kievul sustine ca a doborat 29 dintr-o salva de 30 de rachete lansate de Rusia asupra Ucrainei in acest raid, relateaza agentiile AFP si EFE."Fortele armate…

- Ucrainenii primesc de la britanici rachete cu raza lunga de acțiune. Marea Britanie a inceput sa furnizeze Ucrainei rachete de croaziera cu raza lunga de acțiune. Ceea ce ar permite fortelor Kievului sa loveasca trupele rusesti si centre logistice aflate la mare distanta in spatele liniei frontului,…

- Regatul Unit a livrat Ucrainei rachete de croaziera cu raza lunga de actiune Storm Shadow, a anuntat joi un oficial occidental, informeaza Reuters. Potrivit informatiilor CNN, Londra a primit asigurari din partea guvernului ucrainean ca aceste rachete vor fi utilizate doar pe teritoriul suveran al Ucrainei…

- Casa Alba nu intenționeaza sa urmeze exemplul Regatului Unit și sa trimita rachete cu raza lunga de acțiune in Ucraina, scrie Ediția Politico, citata de BBC. Anterior, ziarul Washington Post a raportat ca Londra are in vedere trimiterea de rachete cu o raza de acțiune de pana la 300 km la Kiev, dar…