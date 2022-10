Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden si-a exprimat joi scepticismul fata de afirmatia liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, ca nu are nicio intentie de a recurge la arme atomice in Ucraina, transmite Reuters. In aceeasi zi, Putin minimalizase confruntarea nucleara cu Occidentul, sustinand ca Rusia nu…

- Președintele american Joe Biden a transmis joi ca retorica lui Vladimir Putin privind posibila utilizare a armelor nucleare in Ucraina este „periculoasa”, aratandu-se sceptic fața de comentariile sale potrivit carora nu are intenția sa le foloseasca, transmite Reuters. „Daca nu are nicio intenție, de…

- Occidentul ar trebui sa asculte cu atentie cand presedintele rus Vladimir Putin vorbeste despre folosirea armelor nucleare, dar sa-și aminteasca ca este mai util pentru el sa ameninte cu utilizarea lor decat sa o si faca, a declarat seful fortelor armate norvegiene, intr-un interviu publicat marți de…

- Amenintarea presedintelui rus Vladimir Putin de a utiliza armele nucleare poate sa duca la cel mai ridicat risc de acest tip de la criza rachetelor din Cuba incoace, a declarat presedintele SUA, Joe Biden, recunoscand ca este pentru prima oara din 1962 cand exista o „amenintare directa” de utilizare…

- Presedintele american Joe Biden a apreciat ca amenintarile ruse de a folosi arme nucleare in conflictul din Ucraina pun lumea in pericol de "Armageddon" pentru prima data de la criza rachetelor din Cuba, in plina desfasurare a Razboiului Rece. Este un avertisment dur cu privire la pericolele din spatele…

- SUA și aliații vor raspunde decisiv oricarei utilizari de catre Rusia a armelor nucleare impotriva Ucrainei si au transmis Moscovei explicit ca se va confrunta cu „consecinte catastrofale”, a declarat duminica Jake Sullivan, consilier pentru securitate nationala al Casei Albe, relateaza Reuters. Afirmatiile…

- Anuntul consilierului pentru securitate nationala al Casei Albe, Jake Sullivan, a fost facut duminica, la NBC, unde a precizat ca SUA au transmis Moscovei explicit ca se va confrunta cu „consecinte catastrofale”, informeaza Agerpres , care preia Reuters. „Daca Rusia depaseste limita, vor exista consecinte…

- Comunitatea internaționala este ingrijorata ca președintele rus Vladimir Putin ar putea folosi bombe nucleare in razboiului sau din Ucraina, declanșat in dimineața zilei de 24 februarie 2022. Ce spune Serviciul de Informații Externe al SUA despre acest risc nuclear. Avem motive sa stam cu frica din…