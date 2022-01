Președintele Biden avertizează că Rusia ar putea invada Ucraina luna viitoare Președintele american Joe Biden a avertizat ca exista o „posibilitate clara” ca Rusia sa invadeze Ucraina luna viitoare, transmite Casa Alba intr-un comunicat de presa citat de BBC . Președintele SUA a facut aceste comentarii intr-o conversație telefonica cu președintele ucrainean Vladimir Zelensky, care a avut loc joi. „Președintele Biden a spus ca exista o posibilitate clara ca rușii sa invadeze Ucraina in februarie”, a declarat purtatorul de cuvant al Consiliului Național de Securitate al Casei Albe, Emily Horne. „El a spus-o public și a precizat ca a a avertizat despre asta de mai multe luni”.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nord Stream 2, gazoductul care va transporta gaze din Rusia in Germania pe sub Marea Baltica, a creat deja neințelegeri intre Germania și SUA și a semanat discordie in Europa. Acum, pe masura ce se inmulțesc temerile occidentale ca Rusia condusa de Vladimir Putin va ataca Ucraina, gazoductul a devenit…

- Rusia a organizat marti exercitii cu munitie reala, trupe si tancuri in apropierea granitei cu Ucraina, in timp ce si-a exprimat asteptari defavorabile privind perspectivele discutiilor cu Statele Unite, despre care Washingtonul spera ca vor elimina posibila amenintare a unei invazii a Ucraina, transmite…

- Rusia a organizat marti exercitii cu munitie reala, trupe si tancuri în apropierea granitei cu Ucraina, în timp ce si-a exprimat asteptari defavorabile privind perspectivele discutiilor cu Statele Unite, despre care Washingtonul spera ca vor elimina posibila amenintare a unei invazii a Ucraina,…

- Casa Alba a anunțat miercuri seara ca președinte american Joe Biden va discuta telefonic a doua zi cu omologul sau rus Vladimir Putin in incercarea de a gasi o rezolvarea la consolidarea militara a Rusiei la granița cu Ucraina care a dus relațiile bilaterale la cel mai tensionat moment de le finalul…

- Președintele american Joe Biden va discuta joi cu președintele rus Vladimir Putin, conform unui comunicat al Casei Albe, in contextul in care armata rusa a mobilizat in ultima perioada zeci de mii de militari la granița cu Ucraina, informeaza Reuters. Biden și Putin vor discuta inclusiv despre „chestiuni…

- Kremlinul a anuntat luni ca are sens pentru Rusia sa poarte negocieri cu NATO pe tema garantiilor de securitate pe care le solicita din partea Occidentului, dincolo de negocierile bilaterale cu Statele Unite ale Americii, transmite Reuters. Rusia, care a iritat Occidentul prin comasarea de trupe la…

- Gazprom precizeaza intr-un comunicat ca a aprobat un plan de umplere cu gaze naturale a cinci instalatii subterane, luna aceasta, si ca lucrarile in acest sens au demarat. Presedintele rus Vladimitr Putin a dispus in octombrie, in contextul unei scumpiri puternice a energiei, in urma unor ingrijorari…

- Preturile și criza gazelor din Europa au crescut din nou dupa ce Rusia nu a dat semne ca va mari livrarile, in ciuda promisiunilor presedintelui Vladimir Putin ca ziua de luni va fi termenul limita la care Gazprom va incepe sa umple depozitele din Europa. Pretul de referinta european a crescut cu pana…