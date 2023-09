Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden a anunțat, joi, ca Penny Pritzker, fosta secretara a comerțului in al doilea mandat prezidențial al lui Barack Obama, a fost numita in funcția noua de reprezentanta speciala pentru reconstrucția economiei Ucrainei.

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un doreste ”un dialog diplomatic la nivel inalt” in Rusia cu presedintele rus Vladimir Putin pentru a discuta despre vanzarea de arme de catre Phenian Moscovei, a indicat luni, 4 septembrie, Casa Alba, noteaza Agerpres . ”Asa cum am mai afirmat, negocierile dintre Rusia…

- Agentia de securitate interna din Polonia investigheaza daca focarul de legioneloza care a ucis deja sapte persoane in sudul tarii, la Rzeszow, oras aflat in apropiere de granita cu Ucraina, ar putea fi rezultatul unei manipulari intentionate a sistemului de apa, au declarat vineri autoritatile, potrivit…

- Miercuri, cotatiile la grau erau in creștere pe burse, ca efect al atacului rușilor asupra porturilor ucrainene de la Dunare. Majorarea are loc, dupa ce la inceputul lunii iunie, cotațiile inregistrasera cel mai redus nivel. Astfel, la bursa de cereale de la Chicago, cotatiile futures la grau erau mai…

- Președintele rus Vladimir Putin a anunțat, joi, la summit-ul Rusia-Africa de la Sankt Petersburg (nord-vestul Rusiei), ca Rusia va furniza gratuit cereale mai multor țari africane, in lunile urmatoare. ”In lunile care vin, vom fi in masura sa asiguram livrari gratuite cuprinse intre 25.000 si 50.000…

- Deciziile summitului NATO de la Vilnius au fost percepute de președintele Rusiei, Vladimir Putin ca o lipsa de hotarare de a oferi Ucrainei aderarea la Alianța, a declarat Kurt Volker, fost reprezentant special al Departamentului de Stat al SUA. „Decizii precum ridicarea MAP, inlocuirea Comisiei Ucraina-NATO…

- Puterea lui Vladimir Putin este ”stabila” in pofida rebeliunii esuate a grupului de mercenari Wagner, iar presedintele rus va fi ”bineinteles” inca la putere in 2024, a declarat marti, 27 iunie, premierul ungar Viktor Orban, relateaza Agerpres. ”Nu vad o mare semnificatie in acest eveniment”, a afirmat…

- Regatul Unit a adoptat luni o noua legislatie care permite extinderea sanctiunilor impotriva Rusiei, pana cand aceasta din urma va plati Ucrainei reparatii de razboi, relateaza agentiile Reuters si EFE, preluate de Agerpres.