Stiri pe aceeasi tema

- Prima unitate de producție a hidrogenului verde din Austria a inceput operațiunile in Stiria, marcand inceputul unui plan cuprinzator de extindere a capacitații de electroliza in provincia montana la peste 150 MW intr-un impuls inițial, scrie renewablesnow.com.Uzina pilot situata in comuna Gabersdorf…

- ADNOC și Baker Hughes au anunțat miercuri un acord pentru a accelera dezvoltarea și comercializarea soluțiilor tehnologice pentru hidrogen verde și cu emisii scazute de carbon, precum și grafen. Acordul, care urmeaza unui acord de colaborare tehnologica strategica semnat intre cele doua companii in…

- O saptamana grea pentru Elon Musk a fost incheiata vineri, cand acționarii instituționali ai Tesla au sfatuit consiliul de administrație al companiei sa controleze un CEO „supra-angajat”.

- Procurorii federali vor examina politicile pentru astfel de comunicari de lucru ”neoficiale”, atunci cand evalueaza programele de conformitate, a declarat Kenneth Polite, procurorul general adjunct al diviziei penale a Departamentului de Justitie, la o conferinta a Asociatiei Baroului American din Miami.…

- Secretarul de stat american Antony Blinken s-a intalnit cu omologul sau rus, ministrul de externe Serghei Lavrov, in marja G20 de la New Delhi, potrivit unui oficial al Departamentului de Stat care calatorea cu Blinken, relateaza CNN, citat de presa romana.

- Exista o ințelegere unanima a necesitații unei abordari duble a situației din regiune - vectorul negocierilor de pace dintre Azerbaidjan și Armenia și legatura Azerbaidjanului cu populația armeana din Karabah. Despre aceasta a declarat președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, in cadrul unei sesiuni…

- Azerbaidjanul și Armenia trebuie sa demonstreze ca tranziția de la starea indelungata de ura și ostilitate reciproca trebuie sa fie finalizata, a declarat președintele azer Ilham Aliyev, vorbind la sesiunea plenara cu tema "Depașirea munților? Construirea securitații in

- Francezii de la TotalEnergies iși pun in așteptare planurile de a prelua o participație de 25% in proiectul de hidrogen de 50 de miliarde de dolari al grupului Adani, aflat in dificultate, in așteptarea a ceea ce a numit "claritate" cu privire la acuzațiile recente care au dus la prabușirea acțiunilor…