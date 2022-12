Președintele Austriei, supărat pe guvernul lui! Se teme de contramăsurile românilor Presedintele Austriei Alexander Van der Bellen spune ca regreta decizia guvernului sau, care a blocat aderarea la Schengen a Romaniei, și care acum a dus la situația in care economia austriaca este amenințata de contramasuri romanești. 0 seconds of 2 minutes, 54 secondsVolume 100% Potrivit președintelui austriac, blocada Schengen nu reprezinta la o soluție la problema migranților și face apel la dialog. “Regret profund decizia guvernului austriac de a bloca aderarea #Schengen a Romaniei și Bulgariei. Este adevarat ca Austria se afla intr-o situație dificila din cauza numarului foarte mare de solicitanți… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

