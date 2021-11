Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Constantei, Silviu Cosa, a afirmat ca in luna octombrie au murit de COVID la nivelul judetului 457 de persoane. Prefectul de Constanța a precizat ca “virusul ne-a sters o comunitate de pe fata pamantului, fara scrupule, fara mila”, explicand ca atatia locuitori are o comuna. Silviu Cosa a…

- Subprefectul judetului Timis Ovidiu Draganescu, care are si atributii de prefect, a intrat in carantina la domiciliu, dupa ce a fost confirmat cu COVID-19. Este pentru a doua oara pentru Draganescu cand este infectat cu SARS-oV-2. Daca acum este asimptomatic, fiind vaccinat, prima data, cand nu exista…

- Numarul de persoane care se afla in secțiile de ATI COVID-19 crește la fel de mult ca rata de infectare. Datele de astazi ale Grupului de Comunicare Strategica arata ca 849 de pacienți se afla in secțiile de terapie intensiva, punand o presiune crescanda asupra capacitații acestora. Conform datelor,…

In ultimele 24 de ore, 243 persoane au fost confirmate Covid-19 din județul Cluj dintr-un total de 2.166 teste din care 401 diagnostic grupe de risc, 533 teste efectuate la cerere și 1.242 teste

In ultimele 24 de ore, 124 persoane au fost confirmate Covid-19 din județul Cluj dintr-un total de 7.623 teste din care 462 diagnostic grupe de risc, 428 teste efectuate la cerere și 6.733 teste

- In timp ce cazurile de infectare cu coronavirus sunt din ce in ce mai multe, numarul romanilor care se imunizeaza impotriva virusului ucigaș scade. In ultimele 24 de ore s-au vaccinat doar 8.967 de persoane. Conform bilanțului trimit de Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind vaccinarea…

- Un numar de 1.267 de persoane infectate cu noul coronavirus sunt internate in unitatile sanitare de profil, dintre care 190 la terapie intensiva, a anuntat, duminica, Grupul de Comunicare Strategica. Pe teritoriul Romaniei, 3.631 de persoane confirmate cu infectie cu noul coronavirus sunt in izolare…