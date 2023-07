Intrebat in cadrul conferintei de presa de la Timisoara, daca in perioada post-pandemie de COVID-19 gusturile turistilor s-au schimbat, presedintele ANAT, Dumitru Luca, a subliniat ca romanii au fost nevoiti sa calatoreasca in tara, iar acest aspect ar fi trebuit pastrat. ”De departe, cea mai importanta schimbare, dar nu am stiut sa profitam din plin de ea, este faptul ca, in timpul pandemiei, romanii si-au redescoperit propria tara. In timpul restrictiilor deplasarilor in alte tari, romanii au fost nevoiti sa calatoreasca in propria tara si trebuia marjat pe acest aspect, trebuia sa-i pastram…