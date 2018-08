Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal de la Istanbul a ordonat miercuri eliberarea conditionata a presedintelui Amnesty International in Turcia, Taner Kilic, judecat pentru apartenenta la o organizatie ''terorista'', a anuntat ONG-ul, relateaza AFP preluata de Agerpres. Instanta ''a ordonat eliberarea sa conditionata…

- Mehmet Altan, 65 de ani, prezentator al unei emisiuni politice de televiziune, a parasit inchisoarea Silivri, de langa Istanbul, dupa o decizie a unui tribunal ce a ordonat miercuri eliberarea sa conditionata. Sentinta si condamnarea la inchisoare pe viata nu au fost anulate, jurnalistul avand…

- Un tribunal din Istanbul a decis joi sa-l mentina in detentie pe directorul Amnesty International in Turcia, inchis de mai mult de un an pentru apartenenta la o "organizatie terorista", in ciuda protestelor aparatorilor drepturilor omului, scrie AFP, potrivit news.ro.Taner Kilic este retinut…

- Un tribunal din Istanbul l-a achitat marti, dupa prima audiere, pe faimosul rapper turc Ezhel, inchis de luna trecuta pentru acuzatii de incitare la consum de droguri, a informat organizatia Amnesty International, scrie agerpres.ro.

- Procesul impotriva a 21 de studenti ai uneia dintre cele mai prestigioase universitati din Turcia, acuzati de "propaganda terorista" pentru ca s-au opus ofensivei turce in Siria, a inceput miercuri la Istanbul, informeaza AFP. Acesti studenti de la Universitatea Bosfor, una dintre pepinierele elitei…

- Ilie Carabulea, condamnat in vara anului trecut la cinci ani și șase luni de inchisoare in dosarul Carpatica, va fi eliberat, dupa ce Tribunalul Alba a respins, luni, contestația formulata de DNA impotriva sentinței judecatoriei Aiud, care a decis liberarea condiționata a omului de ...