- Presedintele american Joe Biden a atentionat ca rivalitatea intre SUA si China va lua forma unei „competitii extreme”, asigurand totodata ca vrea sa evite „un conflict” intre primele doua puteri mondiale, informeaza duminica AFP si Reuters. Presedintele american a explicat ca nu a discutat deocamdata…

- Joe Biden a avertizat ca rivalitatea dintre Statele Unite și China va lua forma unei "competiții extreme", precizând însa ca vrea sa evite un "conflict" între primele doua puteri mondiale, într-un interviu difuzat duminica și citat de AFP.Președintele…

- Presedintele american a explicat ca nu a discutat deocamdata cu omologul sau chinez Xi Jinping, dar a precizat ca "nu exista niciun motiv sa nu-l contacteze". "El este foarte dur. El nu are - si nu spun asta ca o critica, aceasta este realitatea - el nu are nicio uncie de democratie in el", a adaugat…

- Premierul canadian Justin Trudeau l-a felicitat miercuri pe presedintele american Joe Biden pentru investitura si a spus ca este nerabdator sa colaboreze cu el in domenii precum lupta impotriva pandemiei de COVID-19 si a schimbarilor, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Canada si SUA vor…

- Presedintele ales american Joe Biden intentioneaza sa anuleze proiectul controversatului oleoduct Keystone XL dintre Canada si Statele Unite printr-un decret prezidential chiar din ziua investirii sale pe 20 ianuarie, au afirmat duminica posturile canadiene de televiziune CBC si CTV relateaza agerpres.…

- Mesajul a fost transmis la finalul saptamanii trecute, lasand Rusia in poziția de ultima mare putere care nu l-a felicitat pana la acest moment pe președintele ales al SUA.In mesajul lui Xi Jinping se subliniaza ca promovarea unei dezvoltari sanatoase și stabile a relațiilor dintre China și SUA este…

- China înca nu l-a felicitat pe câștigatorul alegerilor prezidențiale din SUA, Joe Biden, așa cum au facut liderii din multe alte țari, transmite Reuters. Democratul a câștigat în destule state americane pentru a câștiga președinția, dar Donald Trump nu s-a recunoscut…