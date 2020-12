Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump a amenintat ca va considera ”Iranul de vina” in cazul unui atac mortal impotriva unor americani in Irak, odata cu apropierea marcarii unui an de la asasinarea generalului irakian Qassem Soleimani intr-un atac american cu o drona la Bagdad, relateaza AFP.

- Presedintele american ales Joe Biden a afirmat pentru The New York Times (NYT) ca vrea sa demareze rapid noi negocieri cu Iranul, in consultare cu aliatii Washingtonului, insa doar dupa revenirea SUA in acordul asupra programului nuclear iranian din care Donald Trump si-a retras tara, informeaza AFP.…

- Președintele in exercițiu al SUA, Donald Trump, nu accepta ceea ce scrie presa și anume ca democratul Joe Biden a caștigat alegerile prezidențiale. El a scris din nou pe Twitter despre așa-zisele voturi ilegale, afirmand ca a caștigat 71 de milioane de voturi legale, cel mai mare scor pentru un președinte…

- Barbati inarmati au atacat luni sase locuri din Viena, incepand din fata sinagogii principale din centrul capitalei Austriei, provocand moartea si ranirea mai multor persoane. Lideri din intreaga lume si organizatii internationale au reactionat la acest incident descris de autoritatile austriece drept…

- Presedintele american Donald Trump a denuntat pe Twitter "inca un act de terorism josnic" comis la Viena, unde un atentat terorist a facut doi morti luni seara, adaugand ca "atacurile raului" trebuie sa inceteze, informeaza marti France Presse si DPA. "Statele Unite sunt alaturi de Austria,…

- Presedintele american Donald Trump si-a exprimat joi solidaritatea cu Franta dupa un atac sangeros cu cutitul intr-o biserica din Nisa, denuntand "atacurile teroriste" inacceptabile, relateaza AFP. "Inimile noastre sunt alaturi de francezi. America este alaturi de cel mai vechi aliat al nostru in aceasta…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat marti ca a declasificat toate documentele legate de investigatiile privind interferenta Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016 si folosirea de catre contracandidata sa Hillary Clinton a unui server privat pentru email-uri guvernamentale, relateaza…