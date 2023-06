Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va initia transferul de arme nucleare tactice in Belarus in iulie, dupa ce vor fi pregatite unitatile de stocare, a declarat vineri presedintele rus, Vladimir Putin, in contextul tensiunilor cu Alianta Nord-Atlantica din cauza invaziei militare ruse

- Rusia va incepe desfasurarea armelor nucleare tactice in Belarus dupa ce se va incheia pe 7-8 iulie pregatirea instalatiilor destinate acestora, a anuntat vineri presedintele rus Vladimir Putin, in cadrul unei intalniri cu omologul sau belarus Aleksandr Lukasenko, desfasurata

- Japonia va aplica sanctiuni suplimentare Rusiei dupa ce summitul G7, pe care l-a gazduit saptamana trecuta, a convenit intensificarea masurilor pentru a pedepsi invazia Ucrainei de catre Moscova, a anuntat vineri, 26 mai, seful de cabinet al premierului nipon, Hirokazu Matsuno, informeaza Reuters și…

- Miniștrii apararii din Rusia și Belarus au semnat, joi, un document pentru desfașurarea de arme nucleare tactice pe teritoriul Belarusului, a relatat agenția de presa ruseasca Tass, citata de Reuters.

- Potrivit președintelui rus, aceasta decizie este motivata de intenția Regatului Unit de a trimite muniții cu uraniu imbunatațit in Ucraina. Pentru experți in dosarul ucrainean, anunțul de mai sus al lui Putin reprezinta o etapa in plus in extinderea amenințarii nucleare, evocata tot mai insistent in…

- Vicepresedinta Bulgariei, Iliana Iotova, a indemnat duminica la negocieri intre Rusia si Ucraina, dupa anuntul presedintelui rus Vladimir Putin ca Rusia va desfasura in Belarus arme nucleare tactice, ca reactie la decizia Marii Britanii de a oferi Ucrainei munitii cu uraniu

- Rusia a incheiat un acord cu Belarusul vecin pentru amplasarea de arme nucleare tactice pe teritoriul sau, a declarat Vladimir Putin, anuntul fiind considerat de experti o noua incercare de a exploata temerile occidentale privind o escaladare nucleara, al carei risc ramane extrem de redus. Anuntul privind…

- Rusia a convenit cu Belarusul ca va stationa arme nucleare tactice pe teritoriul acestei tari, a declarat presedintele Vladimir Putin, citat de agentia TASS, preluata de Reuters.O astfel de masura nu ar incalca acordurile de neproliferare nucleara, a spus Putin, notand ca Statele Unite au desfasurat…