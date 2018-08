Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizeaza, in perioada 29 august – 1 septembrie 2018, Congresul Național al Istoricilor Romani, in parteneriat cu Academia Romana și Comitetul Național al Istoricilor Romani. Congresul are o dubla motivatie stiintifica: de a stimula cunoasterea trecutului…

- Intr-un interviu acordat „Ziarului de Iasi" profesorul, scriitorul, publicistul si criticul literar Codrin Liviu Cutitaru, candidat la functia de rector a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi in 2016, vorbeste deschis despre activitatea sa din cadrul institutiei de invatamant superior. - Va…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi organizeaza de opt ani de zile acest eveniment dedicat bobocilor. Pentru inceputul noului an universitar, studentii din anul I vor primi o mapa in care vei gasi „agenda studentului", care contine planner, calendar, un orar pe care sa isi noteze cursurile,…

- Concurenta la admitere la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi este de 1,36 de candidati pe un loc, cea mai scazuta de dupa 1989. Nu s-a completat numarul de locuri, la studii de licenta la facultatile de Fizica, Geografie, Istorie, Teologie Ortodoxa si Teologie romano-catolica. Pe de alta parte,…

- Cea mai frumoasa fata din saptamana se numeste Alexandra Buz, locuieste in Iasi, si este studenta sa Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”. Alexandra este foarte populara, cel putin pe Facebook, pentru ca pozele ei aduna sute de like-uri. Frumoasa blondina este o fire foarte vesela, mereu inconjurata…

- Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (UAB) este data in judecata de Liga Studenților din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași. Motivul atacului in instanța, conform președintelui Ligii studenților din Iași, este refuzul UAB de a oferi informații de interes public legate de modul și rezultatul…

- Competitia a avut doua sectiuni sportive - fotbal si volei mixt, iar la editia din acest an au fost prezenti 160 de tineri din noua universitati si licee din zona Moldovei. Au participat cei de la USAMV Iasi, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza", care au castigat si la fotbal, unde USAMV a iesit pe locul…

