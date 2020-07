Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, joi, ca a trimis catre Parlament informarea privind actiunile si initiativele pe care le-a avut in perioada starii de urgenta, care a fost instituita pe intreg teritoriul tarii ca urmare a pandemiei COVID-19, prin cele doua decrete semnate pe 16 martie si, respectiv,…

- Klaus Iohannis, primele decizii dupa anunțarea a 614 noi cazuri de coronavirus in Romania, cel mai mare numar de la debutul pandemiei. Iohannis sustine o declaratie de presa la Palatul Cotroceni.

- Seful statului a amintit ca Romania a trecut de cateva zile din starea de urgenta in starea de alerta, perioada in care a constatat ca foarte multi romani respecta regulile - poarta masti de protectie si mentin distantarea sociala. "Din nefericire, au fost in aceste zile niste exemple de comportamente…

- Klaus Iohannis le ordona parlamentarilor sa voteze cat mai repede proiectul de lege prin care Romania trece de la starea de urgența la starea de alerta. Președintele a spus, la Palatul Cotroceni, ca este nevoie urgenta de aceasta noua lege.”Ma adresez parlamentarilor care au in lucru o lege…

- Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei, a fost la intalnirea cu Klaua Iohannis, intalnire pe care președintele a avut-o cu mediul de afaceri.Șeful CCIR a dezvaluit, la B1 TV, ce s-a discutat in spatele ușilor inchise, mai ales ca multe companii așteapta un semnal…

- Starea de urgența nu va fi prelungita dupa 15 mai – a anunțat cu puțin timp in urma președintele Iohannis. Ceea ce presupune o relaxare a masurilor și restricțiilor. Respectand anumite condiții speciale, se vor redeschide cabinetele stomatologice, muzeele și saloanele de coafura. In 15 mai expira starea…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a emis decretul prezidențial prin care a fost prelungita starea de urgența cu inca 30 de zile in Romania, din cauza coronavirusului. Pe 6 aprilie, seful statului anunța „va fi nevoie de prelungirea starii de urgenta”. Dupa emiterea decretului, acesta ar trebui…