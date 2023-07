Președinte OFL Maramureș, Anca Hendea Costin: violența domestică reprezintă o problemă serioasă în România! In 2022, 42 de femei au murit din cauza abuzurilor din familie, iar alte 40.000 au fost victime ale agresiunilor. „Sunt cifre terifiante, ce demonstreaza un lucru simplu:suntem inca departe de normalitate. Doar ca, astazi, Romania a facut pași importanți spre rezolvarea acestei probleme spinoase. La inițiativa Ministerului Justiției și a Ministerului Afacerilor Interne, Guvernul a aprobat, in ședința de astazi, un proiect de lege revoluționar pentru protejarea victimelor violenței impotriva agresorilor: Legea privind ordinul de protecție. Practic, ordinul de protecție – limitat pana astazi la… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

