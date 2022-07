Stiri pe aceeasi tema

Presedintele Consiliului European, Charles Michel, va invita saptamana aceasta cele 27 de tari membre ale UE sa acorde Ucrainei si Republicii Moldova statutul de candidat pentru aderarea la Uniunea Europeana, informeaza AFP.

Bucurestiul se alatura oraselor europene care gazduiesc turneul european "Life Will Win", un eveniment caritabil conceput cu scopul strangerii de fonduri pentru dotarea cu aparatura medicala a spitalelor din Ucraina, dar si pentru sprijinirea artistilor ucraineni si pentru sprijinirea aderarii Ucrainei…

Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat necesitatea consolidarii legilor anticoruptie in Ucraina. Avizul executivului UE cu privire la cererea Ucrainei de aderare la Uniunea Europeana va fi gata pana la sfarsitul saptamanii viitoare.

Parlamentul European sustine cu fermitate solicitarea Ucrainei de a primi statutul de candidat pentru integrarea in Uniunea Europeana, a afirmat vineri presedintele institutiei, Roberta Metsola, citata de agentia Reuters, anunța mediafax.

Decizie istorica in UE in contextul razboiului din Ucraina. Uniunea Europeana a suspendat oficial pentru un an toate taxele percepute importurilor ucrainene pentru a stimula economia Ucrainei.

Slovacia si Polonia vor face eforturi comune pentru a ajuta Ucraina sa obtina statutul de tara candidata la aderarea la UE cat de curand posibil, au declarat miercuri, la Bratislava, presedinta slovaca Zuzana Caputova si omologul ei polonez Andrzej Duda, relateaza dpa.

Uniunea Europeana a finalizat un plan pentru a facilita exporturile, pe rutele terestre, pentru stocurile de produse alimentare ale Ucrainei, in conditiile in care invazia ruseasca a blocat accesul la porturile ucrainene la Marea Neagra, transmite Bloomberg.