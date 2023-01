Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Fondului Monetar International, Kristalina Georgieva, a declarat vineri ca perspectivele economice sunt mai putin sumbre decat se credea in urma cu cateva luni, transmite Reuters. Prezenta la cea de-a 53-a reuniune a Forumului Economic Mondial (WEF) de la Davos, Elvetia, Georgieva…

- Perspectivele pentru economia globala s-au imbunatațit pe fondul semnelor ca inflația se retrage de la nivelul maxim din ultimele patru decenii, a declarat șefa Fondului Monetar Internațional, Kristalina Georgieva, la Forumul de la Davos, potrivit The Guardian.Chiar și așa, Georgieva a avertizat impotriva…

- Forumul Economic Mondial de la Davos a fost locul de intalnire și majoreta capitalismului global. Dar aceasta cauza pare moarta. Oligarhii ruși sunt absenți. Deși unii afaceriști chinezi sunt acolo, aripile lor sunt taiate acasa și in strainatate. Criza financiara globala, Covid, naționalismul reinviat,…

- ”Cu siguranta salutam foarte mult relaxarea restrictiilor legate de Covid in China. Pe termen scurt, va veni cu provocari si observam niveluri crescute de infectie, care ar putea avea un impact pe termen scurt. Dar, pe termen mediu si lung, acest lucru este foarte pozitiv in ceea ce priveste asigurarea…

- Doua treimi dintre economistii sefi din sectoarele public si privat intervievati de Forumul Economic Mondial (WEF) se asteapta la o recesiune mondiala in 2023, a anuntat luni organizatorul Forumului de la Davos, in contextul in care sefii de companii si oficialii guvernamentali s-au reunit la evenimentul…

- Criza costului vietii, o consecinta a inflatiei agravata de razboiul din Ucraina si redeschiderea economiei dupa pandemia de Covid, este cel mai mare risc mondial pentru urmatorii doi ani, arata o analiza publicata miercuri de Forumul Economic Mondial, inaintea reuniunii care va avea loc saptamana viitoare…

- Compania japoneza a atras o atentie sporita din partea analistilor si investitorilor, pentru a vedea daca isi poate respecta tinta anuala de productie de 9,7 milioane de vehicule, dupa ce a ratat obiectivele intermediare in primele patru luni ale anului fiscal inceput in aprilie. Productia si-a revenit…