Presa turcă: Ce se mai ntmplă cu ridicarea vizelor penrtru Turcia? Au trecut doi ani de la acordul semnat de UE si Turcia pe 18 martie 2016, in urma crizei refugiatilor. In acest rastimp, Turcia s-a achitat de partea sa din acord numai ca UE nu a facut nici macar cel mai mic pas pentru a ridica vizele pentru cetatenii turci. De fiecare data cand vrem sa mergem in tari membre ale Uniunii Europene, continuam sa stam la cozi interminabile pentru vize la reprezentantele diplomatice ale acelor state si vedem tratamentul de "potential migrant ilegal" pe care ni-l aplica responsabilii de vize, scrie Hurryiet , citat de Rador. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De la ridicarea vizelor, romii romani au luat cu asalt orașele canadiene Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat, vineri, la Arad, ca Romania este preocupata ca acord ul de ridicare a vizelor pentru Canada sa nu fie afectat de cersetorii romani care sunt tot mai prezenti in aceasta…

- Prezent la Arad intr-o conferinta de presa la ALDE, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a fost intrebat despre informatii aparute in presa de peste ocean cu privire la inmultirea numarului de cersetori romani in Canada, dupa ridicarea vizelor, ministrul aratand ca exista preocupare pentru…

- Un cotidian turc a publicat luni, pe prima pagina, un montaj foto in care Angela Merkel apare purtand o mustata ca a lui Adolf Hitler si o uniforma nazista si in care ii reproseaza cancelarului german faptul ca a criticat Ankara, relateaza AFP. Aceasta imagine aminteste de cea publicat cu un an in…

- Liderii tarilor membre ale Uniunii Europene au trimis joi un mesaj de fermitate Turciei, condamnand "actiunile sale ilegale persistente" din Marea Mediterana, cu cateva zile inainte de o intalnire cu Recep Tayyip Erdogan menita sa tempereze relatiile problematice, transmite AFP. O serie…

- Liderii tarilor membre ale Uniunii Europene au trimis joi un mesaj de fermitate Turciei, condamnand "actiunile sale ilegale persistente" din Marea Mediterana, cu cateva zile inainte de o intalnire cu Recep Tayyip Erdogan menita sa tempereze relatiile problematice, transmite AFP. O serie de incidente…

- In total, 16 civili au fost ucisi vineri intr-o lovitura aeriana turca asupra principalului spital din orasul kurd Afrin, in nord-vestul Siriei, a informat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP. Semiluna Rosie, ai carei angajati lucreaza in cladire, a confirmat…

- Principalele agentii internationale de stiri, precum si numeroase publicatii din multe tari au relatat despre decizia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de a cere revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, potrivit mediafax „Ministru roman solicita demiterea procurorului, lupta anticoruptie…

- Politia turca a retinut la Istanbul 31 de presupusi membri ai organizatiei jihadiste Statul Islamic care pregateau un atac , a anuntat agentia de presa turca Anadolu, relateaza Reuters.Politia a efectuat raiduri la sase adrese in trei districte din oras, a anuntat Anadolu, fara a da detalii cand au…