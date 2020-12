Stiri pe aceeasi tema

Potrivit ONU, nu mai putin de 235 de milioane de oameni sau unul din 33 de locuitori ai lumii vor avea nevoie de ajutor in anul care vine pentru asigurarea unor nevoi de baza, precum mancarea si apa potabila. Mare parte traiește in Siria, Yemen,…

Minivacanța a dat idei unor bistrițeni cu privire la petrecerea acestor zile libere tocmai la Colibița, spun reprezentanții Jandarmeriei Bistrița, potrivit Hotnews.ro Jandarmii montani Colibița care au facut verificari in zona au intalnit mai…

Astfel, Romania a primit trei miliarde de euro, Belgia – doua miliarde de euro, Ungaria – 200 de milioane de euro, Portugalia – trei miliarde de euro iar Slovacia – 300 de milioane de euro. Acest sprijin, sub forma de imprumuturi acordate in…

Filmele documentare Acasa și Colectiv se adauga unei competiții lungi de peste trei decenii, care sporește interesul acordat cinematografiei noastre la a 92-a ediție a premiilor Oscar. De la caderea Zidului Berlinului, de cand a aplicat la categoria Film Internațional a Oscarurilor, Romania nu a reușit…

Un studiu realizat in pandemie scoate in evidența cum a schimbat telemunca viața romanilor in ultimele luni, și prezinta avantajele și dezavantajele telemuncii. Aproape jumatate dintre romanii (48%) care muncesc de acasa apreciaza faptul ca nu mai petrec timp in trafic, insa, pe de alta parte, mai bine…

- Ambasadorul SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman, a declarat marti, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta la Iasi, ca anul acesta Guvernul Orban a intreprins multe eforturi pentru a asigura statul de drept care, in opinia sa, a fost neglijat in trecut. Citește și: Schimbare iminenta de…

Planul social-democratilor pentru guvernare nu include majorarea TVA, iar acest plan va proteja pensiile si va crea locuri de munca, a declarat presedintele PSD, Marcel Ciolacu , la evenimentul de lansare a programului de guvernare al partidului. "In ultimele luni, atat in Bucuresti, cat si la nivel…

- Adrian Zuckerman, ambasadorul american la București, a anunțat, astazi, printr-un comunicat postat de Ambasada SUA la București, un proiect uriaș intre Romania și America, in valoare de 8 miliarde de dolari,...