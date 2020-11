Stiri pe aceeasi tema

- Reuters, Associated Press, BBC, Al Jazeera, ABC, Deutsche Welle relateaza despre incendiul produs sambata seara la Sectia de terapie intensiva a Spitalului Judetean Piatra Neamt, soldat cu moartea a zece pacienti si cu ranirea grava a unui medic care a incercat sa-i salveze.

- Presa din intreaga lume relateaza pe larg despre tragedia care a indoliat din nou Romania sambata seara și in care zece pacienți COVID-19 aflați la terapie intensiva au murit in urma unui incendiu, iar alte zece persoane sunt ranite.

- Reuters, Associated Press, BBC, Al Jazeera, ABC, Deutsche Welle relateaza despre incendiul produs sambata seara la Sectia de terapie intensiva a Spitalului Judetean Piatra Neamt, soldat cu moartea a zece pacienti si cu ranirea grava a unui medic care a incercat sa-i salveze, noteaza news.ro.…

- Reuters, Le Monde, BBC, Euronews au relatat despre incendiul in care cel puțin 10 romani grav bolnavi de covid și-au pierdut viața, sambata seara, in spitalul Piatra Neamț. “In legislația viitoare, toate spitalele publice vor fi coordonate de ministerul sanatații”, este declarația centrala a narațiunii…

- Inca mor oameni nevinovați pentru ca mai funcționeaza instituții de sanatate fara autorizație ISU! Teatre, Spitale, cladiri in care exista aglomerații de persoane inca mai funcționeaza FARA autorizații la incendiu! Cați oameni trebuie sa mai moara pentru ca legile sa fie respectate? O noua tragedie…

- Tragedia din aceasta seara de la Piatra Neamț a lasat in urma mai multe familii indolitate, dupa ce 10 pacienți au murit in incendiul de la secția ATI! Aceasta situație ne aduce aminte de tragedia care a avut loc in Romania in urma cu 5 ani, atunci cand in clubul Colectiv zeci de persoane și-au pierdut…

