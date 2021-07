Presa greacă: La cinci ani de la tentativa de puci, Turcia lui Erdogan este pe marginea prăpastiei &"Sultanul&" a descris tentativa de lovitura de stat din 15 iulie 2016 ca fiind un &"dar de la Allah&" și a folosit-o pentru a-și consolida dominatia, debarasându-se de adversarii sai. Cu toate acestea, istoria și economia se razbuna, scriu grecii de la OT.



15 iulie nu este o data asociata doar cu lovitura de stat din Cipru, din 1974 pentru rasturnarea președintelui ales Makarios, o lovitura care a fost organizata de junta de la Atena și care a deschis ușa invadarii ulterioare a insulei și a ocuparii partii de nord de catre Turcia. Este o data pentru care si Turcia are propriile sale… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

