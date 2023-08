Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat sambata ca o initiativa africana ar putea fi o baza pentru pace in Ucraina, dar ca atacurile ucrainene o fac greu de realizat, relateaza Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin a facut o "greseala uriasa" iesind din Acordul de la Istanbul privind exportul cerealelor din Ucraina pe Marea Neagra, denunta presedintele francez Emmanuel Macron, care subliniaza ca "vedem foarte clar ca Rusia a decis sa infometeze tari aflate deja in dificultate" relateaza…

- Presedintele american Joe Biden a sosit miercuri seara in Finlanda pentru o vizita de 24 de ore in aceasta tara vecina Rusiei, care a marcat un moment istoric prin aderarea sa la NATO in aprilie, relateaza AFP. Joe Biden urmeaza sa se intalneasca joi cu presedintele finlandez Sauli Niinisto, principalul…

- Liderul rus Vladimir Putin a avertizat vineri, 16 iunie, statele NATO sa nu furnizeze Kievului avioane de vanatoare F-16, precizand ca Rusia va trebui sa examineze modalitatile de eliminare a acestor avioane, inclusiv in situatia in care ele ar porni in misiuni de lupta in Ucraina de la baze aeriene…

- Președintele rus apreciaza ca Ucraina a pierdut intre 25% și 30% din parcul vehiculelor de lupta primite din partea aliaților sai occidentali, in contextul contraofensivei. Vladimir Putin afirma ca, deocamdata, nu este nevoie de decretarea unui nou val de mobilizare in Rusia.

- Ucrainenii fac progrese și caștiga teren in contraofensiva lor, a declarat marți secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, deși a adaugat ca este inca la inceputul efortului reinnoit al Kievului impotriva invaziei Rusiei, potrivit Reuters. „ Cu cat ucrainenii sunt capabili sa elibereze mai multe…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a confirmat ca a inceput contraofensiva armatei ucrainene impotriva fortelor ruse , estimand ca aceasta va dura „cateva saptamani, chiar luni”.„Contraofensiva ucraineana a inceput in urma cu cateva zile”, a spus Emmanuel Macron alaturi de cancelarul german Olaf Scholz…

- Liderii europeni au facut o puternica demonstratie de sfidare – si de sprijin pentru Ucraina – atunci cand s-au reunit joi pentru un summit istoric in Moldova, tara ex-sovietica, la doar cativa kilometri de granita cu Ucraina. Dar chiar daca cei peste 40 de lideri si-au promis solidaritate cu Ucraina…