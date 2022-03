Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre membrii delegației ucrainene de negociere care s-a intalnit cu Rusia a fost impușcat mortal de ofițerii Serviciului de Securitate al Ucrainei in timp ce aceștia incercau sa il aresteze. Conform primelor informații, este vorba despre un barbat pe nume Denis Kireev.

- Unul dintre participanții la primele negocieri dintre Ucraina și Rusia, Denis Kireev, a fost executat de catre serviciul secret SBU fiind acuzat de tradare. Știrea a fost confirmata de catre premierul Ucrainei, Alexandr Dubinsky. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Sambata, a treia a razboiului din Ucraina, a inceput cu lupte grele pe strazile din Kiev. Armata și civilii ucraineni opun ocupanților ruși o rezistența la care Kremlinul nu se aștepta potrivit seviciilor internaționale. Raiduri aeriene au fost raportate in cel puțin șase orașe din Ucraina, scrie presa…

- Volodimir Zelenski a vorbit joi noapte despre felul in care Rusia incearca „sa distruga politic Ucraina”, intr-o declarație televizata in noaptea de joi spre vineri, adresata poporului ucrainean, transmite CNN . In mesajul sau video, șeful statului ucrainean, Volodimir Zelenski, a acuzat o noua forma…

- Serviciile secrete din Ucraina au declarat ca Federatia Rusa a cumparat 45.000 de saci pentru cadavre. De asemenea, tensiunile din regiunea Donbas cresc intr-un ritm accelerat, iar tot mai multe trupe au fost concentrate la granita de est din Ucraina si Federatia Rusa.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni ca guvernul sau a fost informat ca miercuri, 16 februarie, va fi ”ziua atacului” prin care Rusia va invada Ucraina, relateaza NBC News. Ulterior, purtatorul sau de cuvant a afirmat ca presedintele a facut referire la informatiile aparute in presa.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat marti, la Kiev, intr-o conferinta de presa comuna cu omologul sau ucrainean Volodimir Zeleski, ca ”de-acum este posibil un progres in negocierile de pace” intre Rusia si Ucraina, in urma unor intalniri cu presedintii rus Vladimir Putin si ucrainean,…