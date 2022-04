Stiri pe aceeasi tema

- O publicatie din Republica Moldova anunta ca a primit o lista a spionilor rusi din Transnistria transmista de „patrioti” din asa-numitul Minister al Securitatii de Stat de la Tiraspul care isi doresc „linistea”. Lista contine detalii despre numele persoanelor respective, numele de cod, functia lor oficiala…

- In apropierea localitații Maiak, raionul Grigoriopol, regiunea transnistreana, ar fi fost aruncate in aer doua antene, destinate militarilor. Informația nu este confirmata oficial. Explozii la Tiraspol. Lansatorul de grenade folosit se afla in dotarea Rusiei și „Transnistriei”. Moscova inventeaza pretexte…

- Așa-zisul Minister al Afacerilor Externe din regiunea transnistreana a venit cu o reacție, dupa ce Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a avertizat, in aceasta dimineața, ca in stanga Nistrului trupele ruse ar putea desfașura acțiuni provocatoare, pentru a acuza Ucraina de agresiune impotriva…

- Ucraina a publicat, prin serviciile sale secrete, o lista care ar conține numele tuturor agenților FSB care activeaza in Europa, conform paginii Defence Intelligence al ministerului ucrainean al Apararii. ”Fiecare european trebuie sa cunoasca numele lor. Lista cu cei 620 de angajați ai FSB conține nume,…

- Serviciul de Informații și Securitate a inclus inca trei portaluri autohtone in lista surselor care promoveaza informații ce incita la ura și razboi, in condițiile starii de urgența. Printr-un ordin semnat astazi de catre directorul SIS, lista a fost completata cu portalurile: flux.md; iurierosca.md;…

- Romania alaturi de toate statele din Uniunea Europeana face parte din lista „țarilor neprietenoase” pe care Rusia a publicat-o, luni. Guvernul de la Kremlin a aprobat o lista cu state și teritorii care comit acțiuni neprietenoase impotriva Rusiei, potrivit unui decret semnat de cabinetul de miniștri,…

- Anunț de presa Anunț privind demararea proiectului ”Imbunatațirea calitații vieții populației in orașele mici și mijlocii din Romania, din cadrul Programului Operational Regional 2014-2020” Data: Februarie 2022 Codul MySMIS:125793 Numele beneficiarului: UAT ORAȘUL MOLDOVA NOUA UNITATEA ADMINISTRATIV…

- Marius Croitoru, antrenorul echipei FC Botosani, este laudat de Gigi Becali. Patronul FCSB este entuziasmat de numarul mare de jucatori buni adusi in Moldova. Seful ros-albastrilor admite ca Marius Croitoru a fost pe lista celor care ar fi putut antrena actuala echipa condusa de Toni Petrea. „Are un…